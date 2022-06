Sky - Ostigard al Napoli, c’è ancora distanza: la richiesta del Brighton

Marco Demicheli, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della trattativa per portare Leo Ostigard a Napoli

TuttoNapoli.net

Marco Demicheli, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della trattativa per portare Leo Ostigard a Napoli: “La richiesta del Brighton è di circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Napoli in questo momento non è arrivato oltre i 3 milioni di offerta. Servirà dunque continuare a trattare”.