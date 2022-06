Sky - Ostigard, il Napoli ci sta pensando: il costo del difensore è accessibile

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli soffermandosi sul reparto difensivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli soffermandosi sul reparto difensivo. Il Napoli può prendere il difensore del Brighton Leo Ostigard, reduce dalla vittoria con la sua Norvegia contro la Svezia in Nations League. Il centrale, tornato in Inghilterra dopo il prestito al Genoa, potrebbe sostituire Tuanzebe anch'esso tornato in Premier per fine prestito. Il classe '99 potrebbe essere preso dal Napoli per un paio di milioni di euro, il club azzurro ci sta pensando.