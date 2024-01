Sky - Ostigard, l'Udinese non molla: nuovo tentativo dopo la chiusura del Genoa

L'Udinese spera ancora di ingaggiare Leo Ostigard. Il difensore aveva rifiutato la destinazione, dando priorità al Genoa che però nella giornata di oggi ha acquistato Cittadini

Nehuen Perez è destinato a diventare un giocatore del Napoli, così l'Udinese sta lavorando per assicurarsi un sostituto. Nelle scorse ore le ricerche avevano ristretto il campo al profilo di Ryan Porteous (24 anni), classe 1999 scozzese già nell'orbita dei Pozzo essendo in forza al Watford. L'affare si è rivelato un nulla di fatto, infatti, quest'estate i regolamenti sullo status di extra UE per giocatori inglesi sono cambiati. Porteous risulta extra-comunitario e l'Udinese non ha lo slot libero per tesserarlo.

Così, i friulani sperano ancora di poter ingaggiare Leo Ostigard. Il difensore norvegese aveva rifiutato la destinazione, dando priorità al Genoa che però nella giornata di oggi ha acquistato Cittadini. I bianconeri confidano allora in un cambio di rotta. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.