Sky - Ostigard, niente Genoa? Il club ligure al lavoro per Cittadini del Monza

Il Genoa pensa ad un rinforzo in difesa. Dopo la partenza di Dragusin destinazione Tottenham, il club è al lavoro per dare a mister Alberto Gilardino un innesto da inserire nel proprio reparto difensivo in questa sessione di mercato invernale.

Secondo quanto riporta Sky Sport, una delle idee per i rossoblu sarebbe Giorgio Cittadini di proprietà dell'Atalanta ma ora al Monza. Le parti starebbero trattando e l'operazione potrebbe andare in porto sulla base del prestito. L'arrivo di Cittadini potrebbe mettere a rischio quello di Leo Ostigard dal Napoli.