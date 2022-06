Sky - Ostigard non ancora chiuso: i motivi per cui il Napoli l’ha individuato

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “Ostigard? Il Napoli non lo sta già chiudendo, ma il Napoli lo ha individuato per fare un investimento non da capogiro. Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine”.