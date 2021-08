Sky - Ounas, assalto del Milan: il Napoli ha rifiutato un ricco prestito, le cifre

Il Napoli ha detto no al Milan per Adam Ounas. Il club rossonero cerca un giocatore dietro le punte e - riferisce Sky Sport nello Speciale Calciomercato - ha offerto 3mln di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il Napoli ha replicato chiedendo 20mln di euro a titolo definitivo per l'esito positivo della trattativa.