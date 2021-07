Sky - Ounas è fuori dal mercato: Spalletti lo vuole tenere in rosa

Adam Ounas, di ritorno dal prestito al Crotone, potrebbe restare al Napoli. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ai microfoni di 'Calciomercato l'originale': "Luciano Spalletti ha messo il veto sulla cessione di Ounas. C'erano varie richieste sull'esterno del Napoli, lo volevano il Torino e il Monza in B. Il nuovo tecnico azzurro però lo vuole tenere in rosa, pensa che possa essere un'arma importante anche a partita in corso. Quindi al momento l'attaccante algerino è fuori dal mercato".