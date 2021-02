Alla fine l'ha spuntata il Crotone. Come riporta l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, Adam Ounas sarà il nuovo attaccante a disposizione di Giovanni Stroppa. Ounas ha scelto l'Italia, nonostante la concorrenza last minute del Rennes, per provare a fare meglio rispetto ai pochi minuti giocati con la maglia del Cagliari.