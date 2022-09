Sky - Ounas-Lille, non è ancora fatta: si stanno limando ultimi dettagli

Sembrava tutto fatto per la cessione di Adam Ounas al Lille e invece mancano ancora ultimi dettagli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava tutto fatto per la cessione di Adam Ounas al Lille e invece mancano ancora ultimi dettagli. E’ l’ultima operazione in uscita del club azzurro, si sta ancora limando qualche dettaglio per il passaggio dell’algerino al Lille. A riferirlo è Sky Sport.