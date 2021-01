Sky - Parma, oltre a Malcuit piace un altro azzurro: arriverebbe via Cagliari

Due calciatori di proprietà del Napoli potrebbero andare a giocare in Emilia. A riportare la notizia ai microfoni di Sky Sport è il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Il Parma è molto attivo sul mercato, oltre a Malcuit dal Napoli potrebbe arrivare, via Cagliari, anche Ounas. L’attaccante algerino infatti in Sardegna non sta trovando molto spazio".