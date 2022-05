Sky - Parma, separazione con Iachini: il sogno è Gattuso come successore

Il Parma è pronto a ripartire da una nuova guida tecnica e, secondo Sky Sport, il sogno del presidente Kyle Krause sarebbe Gennaro Gattuso.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Beppe Iachini non è più l'allenatore del Parma. Succeduto a Maresca, non è riuscito a invertire la rotta nei suoi mesi da tecnico della squadra crociata. Di conseguenza, alla fine della stagione 2021/22, si è optato per la separazione. Il Parma è pronto a ripartire da una nuova guida tecnica e, secondo Sky Sport, il sogno del presidente Kyle Krause sarebbe Gennaro Gattuso.

Se Gattuso, però, è un nome molto complicato da raggiungere, salgono le quotazioni di Paolo Zanetti, artefice del miracolo Venezia della scorsa stagione e senza panchina da un paio di settimane, dopo l'esonero maturato proprio in Laguna. L'ex Venezia sembra essere il favorito numero uno alla panchina, con un Fabio Grosso non da scartare. L'allenatore del Frosinone è molto stimato in dirigenza ed è un opzione ancora valida per il futuro crociato.