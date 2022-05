Sky - Parma, vicina l'intesa con Pecchia: l'ex Napoli firmerà un biennale

Dopo aver rassegnato le proprio dimissioni alla Cremonese, Fabio Pecchia sembra pronto a ripartire ancora dalla Serie B.

Dopo aver rassegnato le proprio dimissioni, in maniera improvvisa e inattesa, da allenatore della Cremonese, squadra guidata alla promozione in Serie A in questa stagione, Fabio Pecchia sembra pronto a ripartire ancora dalla Serie B. Come conferma Sky Sport l'ex Napoli è a un passo dalla firma con il Parma. La trattativa fra le parti ha subito un'accelerazione importante nelle ultime ore e presto potrebbe arrivare anche la fumata bianca con Pecchia che firmerà un contratto biennale coi ducali. Con l'obiettivo di riportarli in Serie A.