Sky - Pazza idea Monza, Galliani sogna la coppia Icardi-Dybala: contatti con Wanda e Antun

La pazza idea di mercato del Monza non svanisce e anzi raddoppia. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, vi sarebbe stato un nuovo contatto fra Adriano Galliani e Wanda Nara per confermare l'interessamento dei brianzoli nei confronti di Mauro Icardi. Il dirigente ha confermato alla moglie-agente dell'attaccante argentino, che peraltro si trova a Milano in questi giorni, confermando l'intenzione di provarci fino all'ultimo, magari aspettando gli ultimi giorni di mercato, nell'ipotesi che Icardi non abbia ancora trovato una squadra e magari il Psg possa contribuire al pagamento dell'ingaggio. Ma non finisce qui.

Chiamata per Paulo Dybala. Sempre secondo il giornalista Sky, Galliani avrebbe chiamato anche Jorge Antun, agente della Joya. Viste le ambizioni di Dybala, nel mirino di Inter e Milan dopo l'addio alla Juventus, un'idea ancora più pazza, ma il Condor avrebbe comunicato al procuratore argentino l'interesse del Monza e la voglia quantomeno di discuterne. Trattativa quasi impossibile, ma con Galliani e Berlusconi mai dire mai.