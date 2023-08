Sky - Per Garcia non ci sono urgenze di mercato: ADL avrebbe fatto investimento per due talenti

Rudi Garcia non si aspetta molto altro dal mercato. Lo riferisce la redazione di Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia non si aspetta molto altro dal mercato, non essendoci particolari urgenze dal punto di vista numerico. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Il Napoli, infatti, avrebbe fatto investimenti per due giocatori, Gabri Veiga o Koopmeiners, ma entrambi non verranno e dunque, salvo sorprese, il mercato degli azzurri può ritenersi concluso così.