Sky - Per il post-Insigne c'è una sensazione: il Napoli prenderà un giovane

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Post Insigne? Certezze non ne abbiamo. Io ho la sensazione che il Napoli possa andare su un giocatore giovane e bravo che possa crescere insieme al club. Bisogna essere bravi a intercettare una traiettoria di crescita esponenziale. Il mercato è cambiato: nelle dinamiche del parametro zero si metta anche la necessità delle società di investire sui giovani di talento. Se molti giocatori ancora non hanno firmato il rinnovo le tempistiche sono cambiate. Alcuni giocatori o per ruolo o per importanza non sono centrali".