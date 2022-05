Sky - Perisic lascia l'Inter: prossimo il sì definitivo al Tottenham

Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Inter, sembra aver deciso dove giocherà nella prossima stagione.

Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Inter, sembra aver deciso dove giocherà nella prossima stagione. Come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione che porterà a breve Perisic a dire sì definitivamente agli Spurs di Antonio Conte. La proposta da più di 6 milioni di euro per due anni paiono aver convinto il croato. Addio Inter e Tottenham a un passo, il Chelsea è in stallo per la questione relativa alla cessione societaria e Paratici ha cercato di sfruttare la situazione per regalare l'esterno al tecnico ex Inter.