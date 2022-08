Sky - Petagna arrivato a Linate: domani visite mediche e firma con il Monza

Andrea Petagna diventerà domani un nuovo calciatore del Monza.

Andrea Petagna diventerà domani un nuovo calciatore del Monza. L'attaccante ex Spal si trasferisce al Monza in prestito oneroso (2,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 10 milioni. Petagna è atterrato alle 21:15 all'aeroporto di Linate, domani svolgerà le visite mediche, poi firmerà il contratto con il club brianzolo. A riferirlo è Sky Sport.