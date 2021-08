Sky - Petagna, la Samp insiste: domani può arrivare l'ok del Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito le ultime di mercato su Andrea Petagna:

"La Sampdoria proverà ad insistere nella giornata di lunedì per chiudere il prestito di Andrea Petagna dal Napoli. L'attaccante, in gol nella sfida del Ferraris contro il Genoa, sembrava poter restare in azzurro dalle parole di Spalletti. Invece già nella giornata di domani potrebbe arrivare l'ok per il suo arrivo in blucerchiato".