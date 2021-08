Sky - Petagna vuole restare a Napoli: volontà condivisa con Spalletti e società

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Petagna vuole fortemente rimanere a Napoli. Volontà condivisa con società, allenatore e compagni di squadra. Ha sempre fatto il suo da quando è in azzurro, l’anno scorso ogni volta ha dimostrato di poterci stare in questa squadra. E’ evidente che Osimhen e Mertens hanno caratteristiche diverse, ma lui ha doti uniche. Osimhen poi andrà in Coppa d’Africa e Mertens deve recuperare. Petagna può essere una risorsa importante”.