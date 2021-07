Sky - Piaceva al Napoli, Azmoun nel mirino della Roma: anche il Bayer sull'iraniano

Trattato dal Napoli l'anno scorso, Sardar Azmoun potrebbe presto lasciare lo Zenit San Pietroburgo. Secondo Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, sull'attaccante iraniano avrebbe messo gli occhi la Roma, che lo ritiene il primo obiettivo per l'attacco. Però per portare l'attaccante alla corte di Mourinho ci sarebbe da vincere la concorrenza del Bayer Leverkusen. Il club tedesco è pronto a offrire 18 milioni di euro in attesa della risposta dello Zenit, la Roma offre contropartite tecniche nell’affare più un conguaglio economico. Il club russo deciderà presto se vendere Azmoun o meno.