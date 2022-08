Sky - Pinamonti-Sassuolo, ancora nessuna accelerata per Raspadori: la cifra a cui si può chiudere

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla trattativa Raspadori-Napoli

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla trattativa Raspadori-Napoli: “Andrea Pinamonti diventerà un attaccante del Sassuolo, sarà il post Raspadori. Si sta lavorando per concludere il suo passaggio al Napoli, ma non si sono ancora accordati i due club: ballano sempre milioni fra le due società, la sensazione è che si troverà la quadra per circa 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Al momento non c'è stata l'immediata accelerata per la chiusura dell'affare dopo aver chiuso il colpo Pinamonti”.