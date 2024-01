Sky - Politano, niente Arabia: rifiutato l'Al Shabab che cambia obiettivo

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, secondo cui la pista araba è sfumata

Matteo Politano è da tempo appetito in Arabia Saudita. L'Al Shabab ha mosso passi concreti, avanzando un'offerta sia al Napoli per il cartellino dell'esterno offensivo sia al giocatore stesso. Ma il desiderio dell'ex Inter di rimanere in azzurro avrà la meglio, tant'è che l'Al Shabab ha già cambiato obiettivo.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, secondo cui la pista araba è sfumata: "In attesa di trovare l'allenatore, il club arabo lavora anche al mercato in entrata. Sfumata la pista Politano, l'Al Shabab ci sta ora provando per l'ex Milan Suso", si legge sul suo sito ufficiale.