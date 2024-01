Sky - Popovic, domattina le visite mediche: Zerbin martedì andrà al Frosinone

Sono state programmate a domattina le visite mediche di Matija Popovic, martedì sarà raggiunto a Frosinone da Alessio Zerbin

Matija Popovic sarà un nuovo giocatore del Napoli. Sono state programmate anche le visite mediche, previste domani mattina. Il giovane trequartista verrà ceduto in prestito al Frosinone per la prossima metà di stagione, e si aggregjerà alla squadra ciociara già nel fine settimana. Martedì verrà raggiunto da Alessio Zerbin: non cambiano le cose, nonostante la doppietta in Supercoppa contro la Fiorentina. Il ragazzo era già stato promesso al Frosinone e il suo entourage ha spinto perché venissero mantenuti gli accordi. Zerbin rimarrà in Arabia, per essere a disposizone di Mazzarri nella finale di lunedì, dopodiché sarà pronto a vestire la maglia gialloblu.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport: "Napoli, domattina le visite di Popovic. Domenica andrà a Frosinone, dove martedì sera dovrebbe arrivare anche Zerbin di ritorno dalla finale di Supercoppa".