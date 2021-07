Sky - Pordenone, avanza Folorunsho: il centrocampista vicino a lasciare Napoli

Michael Folorunsho si avvicina al Pordenone. Stando a quanto riferito da Gialuca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, il centrocampista è pronto a tornare in Serie B. Accordo vicino tra il Napoli e il club neroverde. Dopo Ciciretti, altra operazione in entrata per il Pordenone. Il Napoli, dal canto suo, continua a snellire la rosa piazzando gli esuberi.