Sky - Premier su Osimhen, ma il Napoli lo cederebbe solo a cifre fuori mercato

Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, è intervenuto per parlare di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, è intervenuto per parlare di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Qualche abbocco dalla Premier League per Osimhen c'è stato. A gennaio si era fatto sotto il Newcastle e non escludo che anche in estate i club inglesi possano ribussare alla porta. Ma la forza che può mettere sul piatto il Napoli, anche dal punto di vista contrattuale, è tanta. Non è che puoi venderlo facendo minusvalenza per i capricci di qualcuno. Si ragionerebbe su una eventuale cessione di Osimhen solo a cifre che possono permettersi in pochi, mi sento di dire che Osimhen resterà a Napoli anche la prossima stagione".