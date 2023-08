Sky - Pressing sugli agenti di Koopmeiners: per l’Atalanta è incedibile

Teun Koopmeiners è un giocatore corteggiato, soprattutto dal Napoli.

TuttoNapoli.net

Teun Koopmeiners è un giocatore corteggiato, soprattutto dal Napoli. Il club azzurro lo sta seguendo come eventuale sostituto di Zielinski. Il centrocampista olandese è fondamentale per l’Atalanta, non ha prezzo e non intende cederlo. Il Napoli sta facendo pressing sugli agenti del giocatore. A riferirlo è Sky Sport.