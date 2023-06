Sky - Prime idee in caso di cessione di Kim: Napoli su Milenkovic e Hancko

Kim Min-jae è il giocatore del Napoli più richiesto. Ha una clausola rescissoria tra i 50 e i 70 milioni di euro

Kim Min-jae è il giocatore del Napoli più richiesto. Ha una clausola rescissoria tra i 50 e i 70 milioni di euro, è destinato a partire ed è richiesto da Newcastle, Manchester United e Tottenham. Ci sono due prime idee per sostituirlo: una porta a Dávid Hancko del Feyenoord, l’altra a Milenkovic magari in una trattativa già ampia con la Fiorentina per portare Italiano a Napoli. A riferirlo è Sky Sport.