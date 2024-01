Sky - Primo tentativo per Koné, ma il giocatore gradisce la Juve. L’alternativa a Dragusin

Samardzic è molto più avanti di Koné, c’è una trattativa che si sta muovendo.

Il Napoli si sta muovendo per rinforzare il centrocampo. Samardzic è molto più avanti di Koné, c’è una trattativa che si sta muovendo. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un colloquio con il papà-agente del centrocampista dell’Udinese. E’ stato già fatto un primo tentativo con il Borussia Mönchengladbach per Koné, ma il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per la Juventus. Quindi su questo nome la situazione non è proprio in discesa per il Napoli.

L’alternativa a Dragusin. Viste le difficoltà per Dragusin, il Napoli ora sta puntando a Nehuen Perez, l’Udinese lo valuta 12 milioni di euro. Per l’argentino ci sono stati interessamenti di Milan e Fiorentina, l’Udinese, visto l’infortunio di Bijol, solo davanti ad un’offerta molto importante lascerà partire il giocatore. Da parte dell’entourage di Perez la porta al Napoli è aperta. A riferirlo è Sky Sport.