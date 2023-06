Sky - Prove di disgelo tra ADL e Giuntoli: si va verso il via libera

Prove di disgelo tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Prove di disgelo tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il presidente del Napoli incontrerà nei prossimi giorni l’attuale direttore sportivo. Si va verso un via libera per poter permettere a Giuntoli di andare alla Juventus. Da capire in che tempi e a che condizioni.