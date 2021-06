Sky - Psg-Donnarumma, confermate per domani le visite mediche: contratto fino al 2026

Ultime sul futuro di Gianluigi Donnarumma e il mercato del Psg, a riportarle su Twitter è il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano: "Confermate per domani mattina le visite mediche a Firenze per Gianluigi Donnarumma nuovo portiere del Paris Saint-Germain, contratto da firmare fino al 2026. Accordo fatto. Il Psg aspetta che il nuovo allenatore dell'Everton decida su Moise Kean - Leonardo lo vuole ancora in prestito".

Confirmed. Medicals tomorrow morning in Florence for Gianluigi Donnarumma as new Paris Saint-Germain goalkeepers, contract set to be signed until 2026. Done deal. 🇮🇹 #PSG



PSG are waiting for Everton new manager to decide about Moise Kean - Leonardo wants him on loan again. https://t.co/XNZ3Jjtakz