Sky - Psg, Mbappé può partire: Osimhen resta nella lista

© foto di www.imagephotoagency.it

La questione legata al futuro di Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain e di conseguenza potrebbe interessare anche altre squadre in Europa, tra cui il Napoli. Il campione francese, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2024, ha rifiutato il rinnovo ed è stato escluso dai convocati per la tournée precampionato che il club parigino giocherà in Giappone. Tra i nomi valutati dal club parigino, c'è anche quello di Victor Osimhen che però tratta il rinnovo di contratto con gli azzurri. Lo riporta la redazione di Sky Sport.