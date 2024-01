Sky - Può cambiare l’operazione per Perez: solo cash (in parte) dalla cessione di Ostigard

Nel corso di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dell’operazione Nehuen Perez tra Napoli e Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dell’operazione Nehuen Perez tra Napoli e Udinese: “Sempre più vicino Nehuen Perez. La prima richiesta dell’Udinese era di 20mln di euro, il Napoli ha fatto una prima offerta da 15, ci si è incontrati a 16-17 più bonus. Fino a ieri sera si stava valutando l’opportunità di inserire qualche giocatore nella trattativa.

Il più gettonato era Ostigard per un trasferimento a titolo definito a Udine per cercare di abbassare il cash che il Napoli avrebbe dovuto dare all’Udinese, ma il norvegese si è promesso al Genoa. Era stato già inserito nella trattativa per Dragusin e in quella occasione era stato raggiunto un accordo tra Ostigard e il Genoa per il suo ritorno in rossoblù. Quindi il giocatore vorrebbe mantenere la parola data al Genoa, che ancora deve sostituire il difensore rumeno. Il Napoli potrebbe comunque vendere Ostigard al Genoa e di fatto ammortizzare la spesa che dovrebbe fare per Perez all’Udinese. Quindi non ci sarebbe più uno scambio più soldi per l’argentino, ma cash soltanto con una parte di questi 16-17mln che verrebbero dalle casse del Genoa”.