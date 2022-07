Sky - Ramadani-Napoli, presto l’incontro: porterà il gradimento Juve per Koulibaly

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport che ha riferito le ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport che ha riferito le ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly: “Non c’è stato oggi un nuovo sviluppo, Ramadani ha raggiunto Firenze perché domani arriverà Jovic alla Fiorentina. Ramadani parlerà presto con il Napoli, porterà la richiesta visto che non c’è una vera e propria offerta della Juventus. Troverà un muro? Lo scopriremo presto, sappiamo che anche il giocatore preferirebbe le soluzioni estere piuttosto che vestire un’altra maglia italiana. Ha pero’ solo un altro anno di contratto, non ha ancora rinnovato e quindi c’è il rischio che vada via a zero l’anno prossimo se il Napoli dovesse legittimamente trattenerlo senza cederlo in questa sessione di mercato”.