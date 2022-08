Sky - Raspadori, il Napoli accelera: stasera telefonata ADL-Carnevali per chiudere

Cresce l'ottimismo per la trattativa che dovrebbe portare Giacomo Raspadori al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'ottimismo per la trattativa che dovrebbe portare Giacomo Raspadori al Napoli. C’è la volontà forte di prenderlo da parte del club azzurro e c’è la sensibilità del giocatore alle lusinghe di Spalletti. Il Napoli sta facendo lo sforzo per avvicinarsi alle cifre richieste dal Sassuolo, entro stasera potrebbero esserci novità con una telefonata potenzialmente decisiva per il futuro del calciatore. L'obiettivo di De Laurentiis è chiudere l'affare con il Sassuolo entro domani, in modo tale da far effettuare i test fisici al calciatore nella giornata di martedì. Ma per la finalizzazione della trattativa sarà determinante il contatto telefonico di questa sera tra l'ad neroverde Carnevali e il presidente del Napoli.