Sky - Raspadori-Napoli, c'è voglia di chiudere presto: col Sassuolo si discute sui bonus

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Napoli e Sassuolo sono alla ricerca di un accordo per Raspadori che ancora non c’è. Convergono tutte le volontà, quella forte del giocatore intrigato dal progetto Napoli, quella del club neroverde che ha spostato la deadline, e quella del Napoli. Si discute ancora sui bonus, che per il Napoli sono troppi e troppo facilmente raggiungibili, poi ci sono le commissioni e la percentuale sull’ipotetica futura rivendita. L’affare rischia di sfiorare i 40mln di euro, ma c’è la voglia di chiudere. Anche stasera potrebbe essere il momento giusto, perché i contatti tra De Laurentiis e Carnevali sono frequenti”.