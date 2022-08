Sky - Raspadori-Napoli, continuano i contatti col Sassuolo: il giocatore spinge

La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori è più che viva, i club stanno continuando a trattare telefonicamente per trovare un accordo.

La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori è più che viva, i club stanno continuando a trattare telefonicamente per trovare un accordo. Il Napoli vuole alzare l'offerta per convincere il club neroverde e già domani potrebbe esserci un nuovo incontro per discutere dell'affare. L'impressione è che a piccoli passi ci si stia avvicinando al buon esito della trattativa. Dalla parte del Napoli c'è il giocatore, che è fermo sulla volontà di andar via e per questo non vuole rinnovare il contratto con il Sassuolo. A riportarlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.