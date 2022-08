Sky - Raspadori-Napoli, oggi nessun contatto col Sassuolo: si allungano i tempi

Il Napoli continua a lavorare col il Sassuolo per la trattativa legata a Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli continua a lavorare col il Sassuolo per la trattativa legata a Giacomo Raspadori. Oggi non c'è stato ancora nessun contatto diretto tra i club, il Sassuolo risponderà alla proposta presentata dal Napoli (25 milioni di euro più bonus), che non soddisfa i neroverdi, tra stasera e domani. Inoltre l'arrivo di Pinamonti al Sassuolo, va a sostituire Scamacca e non è il preludio dell'arrivo di Raspadori in azzurro, bensì allunga i tempi della trattativa. L'idea iniziale del Sassuolo era quella di non andare oltre l'inizio del campionato, ma ora le tempistiche possono allungarsi e si può arrivare fino a fine mercato. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.