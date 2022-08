Sky - Raspadori, Napoli pronto ad una nuova offerta: è una sorta di ultimatum al Sassuolo, le cifre

La trattativa va avanti ad oltranza col il club azzurro che cerca di avvicinarsi il più possibili alle richieste del Sassuolo con una parte fissa corposa.

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Raspadori è il grande obiettivo del Napoli. Il club azzurro per l’attaccante del Sassuolo è pronto a presentare una nuova offerta da 27/28mln più 5 di bonus, la metà di questi facilmente raggiungibili. Una sorta di ultimatum da parte del club di De Laurentiis al club neroverde. La trattativa va avanti ad oltranza col il club azzurro che cerca di avvicinarsi il più possibili alle richieste del Sassuolo con una parte fissa corposa, ma nessuna percentuale su un’eventuale futura rivendita che non rientra nella filosofia del Napoli. C’è fiducia, c’è una convergenza di volontà con il giocatore che spinge per andare a giocare la Champions al Napoli, Spalletti che riconosce la centralità tattica dell’attaccante e il Napoli che dal punto di vista aziendale ha scelto Raspadori”.