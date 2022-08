Sky - Raspadori-Napoli, verso la fumata bianca: col Sassuolo parti sempre più vicine

Sembra prossima la chiusura della trattativa tra Napoli e Sassuolo per l'acquisto di Giacomo Raspadori.

Sembra prossima la chiusura della trattativa tra Napoli e Sassuolo per l'acquisto di Giacomo Raspadori. In serata era previsto il contatto telefonico tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'ad neroverde Carnevali per trovare la quadra dell'affare. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky parti sempre più vicine.

Nuovi aggiornamenti sono stati riferiti dal giornalista Marco Demicheli ai microfoni Sky Sport24: "Domani sarà il giorno del nuovo contatto tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, vedremo se sarà telefonico o un incontro da vicino. Oggi ci sono stati tanti contatti per limare la distanza di 10mln di euro tra le due società. Si sta provando inserendo qualche bonus o qualche contropartita tecnica per abbassare la richiesta del club neroverde. Il giocatore vuole andare al Napoli per giocare la Champions League. Si lavora, c’è la volontà di chiudere in fretta".