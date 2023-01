Sky - Reggina, è fatta per Contini: arriva in prestito dal Napoli

Il futuro di Nikita Contini è stato deciso.

Il futuro di Nikita Contini è stato deciso. Il portiere giocherà oggi, giovedì 12, la sua ultima partita con la Sampdoria, in Coppa Italia contro la Fiorentina e poi verrà girato in prestito dal Napoli alla Reggina. E' ormai fatta per il trasferimento a Reggio Calabria del classe '96, scrive il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito.