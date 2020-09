Sky - Reguilon, la spunta il Tottenham perché ha concesso il riacquisto al Real Madrid

Accostato al Napoli nelle scorse settimane, per Sergio Reguilon sembra che ormai il Tottenham sia pronto a chiudere i giochi. Ne ha parlato Fabrizio Romano, collega di Sky, attraverso Instagram: "Nelle ultime ore è stato raggiunto l'accordo per Sergio Reguilon al Tottenham. L'accordo è quasi concluso, deve solo essere firmato. Il Tottenham pagherà 30 milioni di euro al Real Madrid. Il consiglio di amministrazione degli Spurs accetterà entrambe le clausole chieste dal Real: "clausola di riacquisto" (circa € 40/45 milioni) e "clausola di prelazione" (se qualche club farà un'offerta per il Reguilon nei prossimi anni, il Tottenham deve prima chiamare il Real Madrid). Il Tottenham ha un accordo con il Real ma ora anche con il giocatore".