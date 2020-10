Sky - Retroscena Petagna: tanti club su di lui in estate, Napoli non ha mai pensato di cederlo

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato proprio ai microfoni dell'emittente satelitare, soffermandosi su Andrea Petagna ed il percorso dell'ex Spal alla corte di Rino Gattuso: "Tanti club volevano Petagna, vedendo l'abbondanza del Napoli in attacco, ma il Napoli in estate non l'ha voluto dare, da sempre nelle idee del club Petagna avrebbe completato l'attacco e può giocare sia con Osimhen che Mertens".