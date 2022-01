Sky - Retroscena Tuanzebe: prima di chiudere l’affare, sondaggio del Napoli per Hincapiè

Retroscena di mercato svelato da Sky Sport. Il Napoli ha ormai definito l’arrivo in prestito secco del difensore di proprietà del Manchester United, Axel Tuanzebe. Prima di definire l’operazione e per cautelarsi, la società azzurra aveva fatto un sondaggio per un profilo già seguito la scorsa estate. Si tratta di Piero Hincapiè, difensore del Bayer Leverkusen.