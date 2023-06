Sky - Richieste di Garcia legate alle cessioni: due i preferiti al posto di Kim e Osimhen

Le richieste di mercato di Rudi Garcia sono legate alle eventuali uscite.

Le richieste di mercato di Rudi Garcia sono legate alle eventuali uscite. A riferirlo è Sky Sport che spiega che al posto di Kim Min-jae, ormai destinato al Bayern Monaco, il preferito del tecnico francese è Kevin Danso del Lens. In caso di offerta irrinunciabile per Victor Osimhen, invece, il prescelto per l’attacco è Jonathan David del Lille.