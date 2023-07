Sky - Rinnovo Di Lorenzo, proseguono le discussioni: al centro c'è la durata del contratto

Presto se ne saprà di più ma non è da escludere che in futuro possa esserci un ulteriore prolungamento per andare anche più avanti con gli anni.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Giovanni Di Lorenzo-Napoli, il rinnovo è a buon punto. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui si sta discutendo soltanto della scadenza: giugno 2027 o giugno 2028? Presto se ne saprà di più ma - puntualizza il giornalista dell'emittente satellitare Massimo Ugolini - non è da escludere che in futuro possa esserci un ulteriore prolungamento per andare anche più avanti con gli anni.