Sky - Rinnovo Gattuso è questione di tempo: ADL ha dato la sua parola, si andrà avanti insieme

Tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso non ci sono problemi e il rinnovo di contratto dell'allenatore azzurro è solo questione di tempo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'accordo c'è e permane, i due si sono dati parola e ben presto ci sarà il nero su bianco. In questi giorni si stanno limando gli ultimi dettagli, ma il prolungamento non è in discussione. Entrambi sono soddisfatti, fermo restando che la volontà sia dell'uno che dell'altro è quella di migliorare col l'avvento del nuovo anno.