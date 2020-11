Sky - Rinnovo Gattuso, nessun problema: l'annuncio non è un'urgenza

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky: "Contro il Sassuolo il Napoli non ha fatto brutta figura ma era sicuramente stanco, quando giochi il giovedì poi hai meno energia degli altri, specie se gli avversari non giocano in Europa. In una situazione del genere però abbiamo notato per tutte le grandi risultati altalenanti. Mercato estivo? Non credo ci sia un rammarico per la campagna acquisti da parte del Napoli quest'anno. Forse posso pensare che se fosse arrivata l'offerta giusta per uno dei suoi campioni l'avrebbe ceduto ma poi no è arrivata e va bene così. Il Napoli non ha bisogno di vendere, è una delle pochissime società al mondo che sorpasserà la bufera COVID-19 meglio delle altre, perché non ha debiti.

Europa League? Il Napoli ha una rosa buona, l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale. Meglio prendere un attaccante più pronto rispetto a Osimhen? Lui non è il bomber glaciale che magari ci si aspettava. Di Lewandowski o giocatori simili ce ne sono pochi. Osimhen potenzialmente può fare 20 gol a stagione, finora non li ha fatti. Prima di buttargli la croce addosso ricorderei la parabola di Lozano. I colpi giovani vanno aspettati, altrimenti si prende il giocatore più pronto che però magari costa di più a livello di ingaggio. Secondo me Osimhen ha nelle corde la capacità di poter esplodere.

Prolungamento di Milik? Il Napoli l'avrebbe fatto ma è lui che non ha voluto rinnovare. Perfetto nel 4-2-3-1? Non dipende né dal Napoli né da lui, alla fine voleva provare esperienze diverse. Il valore del giocatore non si discute, poi però la situazione non si è sposata con la volontà del giocatore. Rinnovo Gattuso? Ne parleremo più in là, bisogna far tornare un po' di stabilità. Ma non credo ci siano problemi, credo che l'annuncio avverrà appena possibile, siamo su un'ottima strada".