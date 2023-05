Sky - Rinnovo in vista per Zielinski, ma prolungheranno in tre

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte: "Giuntoli è ancora il direttore sportivo anche se, secondo me, è in atto la separazione dal Napoli e credo che il Napoli sceglierà prima l'allenatore e poi il ds. Ma ribadisco che è solo una mia idea. Kvara è uno dei primi rinnovi da dover fare; il prossimo passo è Zielinski e credo che il giocatore sia disposto a trattare, sono piuttosto ottimista. Credo che sia una chiacchiera anche per prolungare il contratto del capitano. Bernabè del Parma è forte, ha grandi colpi, sa giocare qualche metro più avanti, è giovane. Non credo che venga via facilmente.

È un profilo che ci può stare a Napoli, secondo me. Bernabè è molto tecnico e può fare il trequartista o anche l'esterno alto. E risolve le partite anche su calcio piazzato. Infine è uno che viene dalla Cantera del Barcellona".