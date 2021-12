Sky - Rinnovo Insigne, ecco l'offerta del Napoli: a queste cifre niente firma

Il Napoli e Lorenzo Insigne potrebbero separarsi a fine stagione. Il contratto del capitano è in scadenza a giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo non registra passi in avanti. Come riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano su Twitch, l'offerta attuale è di 3,5 milioni di base fissa più 1,5 milioni di bonus. Una proposta al ribasso (nella parte fissa) che il numero 24 non intende accettare. A queste condizioni Insigne non firma e chiede ad Aurelio De Laurentiis di venire incontro alle sue richieste.