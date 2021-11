Sky - Rinnovo Insigne, ecco l'ultima offerta del Napoli: parti distanti

Sul fronte rinnovo di Lorenzo Insigne la strada resta in salita. Il Napoli ha offerto 3,5 milioni d'ingaggio, più 1,5 di bonus difficilmente raggiungibili. Una parte fissa troppo bassa che ha messo la trattativa in stand-by, con le parti ferme nelle proprie posizioni: Insigne vuole di più, il club azzurro per ora non l'accontenta.